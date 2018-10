Que lugar existe para a esperança coletiva se a política se entregar à inércia, desistindo de enfrentar os perigos que se perfilam cada vez mais nítidos no horizonte? Em Portugal vibramos com notícias e comentários sobre nomeações, que afetam o equilíbrio de poderes, e escândalos que ferem o prestígio da instituição militar. São temas relevantes, mas situam-se ao alcance da capacidade imunitária de uma democracia, mesmo mediana como a nossa. Contudo, estrutural, muito menos visível, e que no limite poderá abalar as instituições, erodir os poderes públicos e clivar o tecido social, é o descontentamento persistente das pessoas com a ausência de mudança na qualidade e nas expectativas das suas vidas. Apesar da retórica do fim da austeridade, o facto é que o país continua afetado por profundas desigualdades e disfunções, tanto nas finanças públicas (onde a dívida persistente aparece como uma corrente que amarra o tornozelo do nosso futuro nacional), como na esfera privada da economia.