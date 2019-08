Numa altura em que nos últimos anos Veneza tem conseguido ofuscar Cannes, a edição 2019 do festival italiano arranca com o habitual elenco poderoso e o melhor do cinema que vamos ver na rentrée e em 2020.

A seleção do diretor Alberto Barbera volta a ser de respeito e, por entre nomes como Todd Phillips, Roman Polanski, Olivier Assayas, Roy Andersson, Noah Baumbach ou James Gray, há um português verde nestas lides, Tiago Guedes, que consegue competir ao Leão de Ouro com o brilhante A Herdade, produção de Paulo Branco a partir de um argumento do cineasta e do escritor Rui Cardoso Martins.