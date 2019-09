Devendra Banhart volta a Portugal em fevereiro

O músico e compositor norte-americano anunciou a sua próxima digressão europeia que arranca a 22 de janeiro em Varsóvia, na Polónia, e vai terminar em Portugal com dois concertos: a 15 de fevereiro no Hard Club, no Porto, e no dia seguinte no Capitólio, em Lisboa.

A tournée irá passar ainda pela Alemanha, República Checa, Bélgica, Holanda, França, Inglaterra, Itália e Holanda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O próximo álbum de Devendra Banhart, com o título Ma, será editado a 13 de setembro. Desse disco foram já revelados três singles: Kantori Ongaku, Memorial e Abre Las Manos.

Este será o 10º álbum do músico de 38 anos, depois de em 2016 ter editado Ape in Pink Marble. Nessa altura, em entrevista ao DN, assumia-se como "um artista cota".