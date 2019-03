Já há finalistas no Festival da Canção. Conan Osiris foi o preferido do público

A escolha do representante português na Eurovisão vai ser feita esta noite na Portimão Arena. Além da sensação que Conan Osíris causou nas redes sociais - tendo já alcançado quatro milhões de visualizações no YouTube - as duas semifinais partilham o facto de entre a votação do júri e do público, os dois primeiros lugares terem sido distribuídos entre Matay e NBC (mais clássicos) e Conan Osíris e Surma (mais alternativos). A prova de que esta edição do Festival da Canção "representa aquilo que somos hoje em dia em vários espaços musicais: do mais alternativo ao mainstream" como descreveu na apresentação dos compositores, Nuno Galopim, consultor do evento. Uma marca para manter. "É assim que tem de ser o Festival da Canção", sublinhou na ocasião.

Para Bernardo Pereira, correspondente português do Wiwibloggs (uma das maiores fontes sobre a Eurovisão, com 24 milhões de visitas e 70 correspondentes em todo o mundo), "os fãs mais acérrimos do Festival já entenderam o percurso que a RTP quer fazer e aprenderam nos últimos três anos a abraçar aquilo que mais foge ao mainstream e que, no nosso caso, pode potenciar bons resultados na Eurovisão".