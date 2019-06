Cartaz do festival Vilar de Mouros já está completo

O festival Vilar de Mouros decorrerá de 22 a 24 de agosto, com os The Cult a atuarem no primeiro dia, juntamente com os Tape Junk. Os Jarojupe, "a mais antiga banda de rock minhota", tocam no último dia.

Estes três nomes juntam-se a um cartaz que integra, entre outros, a banda portuguesa Linda Martini, formada em 2003, que lançou este ano o seu mais recente álbum, sob nome próprio. O festival marca também a estreia portuguesa dos Prophets of Rage, formados em 2016, com membros dos Rage Against the Machine, Public Enemy e Cypress Hill. Os britânicos Skunk Anansie, liderados por Skin, regressam ao palco de Vilar de Mouros, depois da presença em 2000. E os veteranos Fischer-Z, um dos nomes da New Wave, no Reino Unido, no final da década de 1970 - que já atuaram por diversas vezes em Portugal, também marcam presença.

Além deles, Manic Street Preachers, Anna Calvi, The Offspring, Killing Joke, The Wedding Present, The Sisters Of Mercy, The House Of Love e Gang Of Four são os músicos que vão atuar em Vilar de Mouros, repartidos por dois palcos. Segundo a organização, no primeiro dia do festival atuará a Sociedade Musical Banda Lanhelense.

Na última edição, Vilar de Mouros recebeu mais de 30 mil espectadores.

Este ano, a organização incluirá duas novas plataformas e melhores acessos para pessoas com mobilidade reduzida, e será ainda reforçada a disponibilização de bicicletas gratuitas, entre Caminha e o recinto do festival. A nível ambiental, serão instaladas tendas feitas de cartão, haverá um sistema de reutilização das águas dos chuveiros para as sanitas, e será colocado um centro de compostagem e uma central de recolha de roupa, no centro de Caminha. A área do recinto dos concertos será aumentada para os vinte mil metros quadrados e a zona de campismo será alrgada para acolher mais mil tendas.

O festival Vilar de Mouros, com raízes na década de 1960 e a primeira edição a remontar a 1971, com Elton John e Manfred Man, é patrocinado pela EDP, que dá nome ao festival.