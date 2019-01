Cat Power atua no Super Bock Super Rock

Cat Power atuará no primeiro dia do SBSR, no Palco Super Bock, sucedendo a Lana Del Rey, a primeira confirmação do festival, anunciada no passado mês de dezembro, que atuará no mesmo dia, anunciou a promotora Música no Coração.

A atuação de Cat Power deverá centrar-se em Wanderer, o seu mais recente trabalho, editado em 2018, "uma espécie de síntese de todos os anteriores", segundo a promotora, álbum em que conta com a participação de Lana Del Rey, na canção Woman. As duas a

Os outros nomes já anunciados para o festival são The 1975, Metronomy, Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, FKJ e Superorganism.

O festival SBSR regressa em julho à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, Sesimbra, distrito de Setúbal, depois de três anos em Lisboa, no Parque das Nações.

"A 18, 19 e 20 de julho, o Super Bock Super Rock regressa ao cenário idílico junto à praia do Meco, o novo, mas já familiar ponto de encontro para milhares de amantes de música", escreveu a promotora.

Segundo a Música no Coração, "o local onde estará instalado o recinto de concertos é um terreno diferente daquele que o público já conhece das edições anteriores e onde existe já um tapete de vegetação, que será agora tratado de modo a assegurar um piso verde natural, onde estarão instalados os vários palcos".

Os portadores do passe de três dias poderão acampar, "desde a quarta-feira anterior ao início do festival e até domingo", ou seja, de 17 a 21 de julho.

A primeira edição do SBSR aconteceu em 1995 na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa. Depois disso, o festival decorreu, entre outros, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no Parque Tejo e no Parque das Nações, ambos em Lisboa.