Canções de Natal por John Legend

É desde há muito uma das tradições da quadra natalícia, esta das estrelas do firmamento pop-rock editarem álbuns de canções de Natal. Algumas até se transformam em clássicos da época, como aconteceu com All I Want for Christmas Is You, um tema inédito de Mariah Carey, incluído no disco Merry Christmas, lançado em 1994. Desde então e sempre que dezembro se aproxima, nunca mais deixou de tocar. Será também esse o desejo de John Legend, com o recém-editado A Legendary Christmas, o primeiro disco de Natal do cantor e compositor americano, que reúne alguns dos maiores clássicos de Natal.

O multipremiado artista, que este ano também se tornou no primeiro negro a entrar no restrito grupo dos EGOT - vencedores dos prémios Emmy, Grammy, Oscar e Tony - pretende também a fazer parte desse outro clube, composto por gente tão diversa como Frank Sinatra, Bing Crosby, Mariah Carey, Bob Dylan, Elvis Tresley, Nat King Cole, The Carpenters ou James Brown, cujo nome passou também a estar para sempre associado ao Natal através da música. E, ao ouvir-se os 12 temas que compõem A Legendary Christmas, percebe-se que John Legend tem tudo para o conseguir.

Por lá estão clássicos incontornáveis de natais passados, como Silver Bells (uma das melhores faixas do disco, com tudo para se tornar, também ela, num clássico dos natais futuros), Christmas Time Is Here, ou The Christmas Song, recriados, com muito swing, na melhor tradição americana da soul e do R&B. Mas também algumas surpresas, como o inédito Bring Me Love ou a versão de Purple Snowflakes, um original de Marvin Gaye. Outros momentos altos são as participações dos amigos Stevie Wonder e Esperanza Spalding.

Wonder surge logo no tema de abertura, What Christmas Means to Me, que é embalado pela sonoridade da sua lendária harmónica, enquanto a cantora protagoniza um sublime e (muito jazzístico) dueto com John Legend em Have Yourself a Merry Little Christmas.

Dez discos de Natal obrigatórios

Bing Crosby, Merry Christmas, 1945

Frank Sinatra, Christmas Songs, 1948

Elvis Presley, Elvis' Christmas Album, 1957

Ella Fitzgerald, Ella Wishes You A Swinging Christmas, 1960

Vários, A Christmas Gift For You From Phil Spector, 1963

Beach Boys, Beach Boys Christmas Album, 1964

Vince Guaraldi Trio, A Charlie Brown Christmas (soundtrack), 1965

The Carpenters, Christmas Portrait, 1978

Mariah Carey, Merry Christmas, 1995

Bob Dylan, Christmas in the Heart, 2009