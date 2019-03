Benjamin Clementine regressa a Portugal para sete concertos

Benjamin Clementine estará em digressão pela Europa entre maio e junho, sob o mote "Uma noite com Benjamin Clementine e o seu quinteto de cordas parisiense". O músico britânico atuará em Portugal entre os dias 2 e 10 de Junho, nas cidades de Coimbra, Faro, Aveiro, Guarda, Braga, Ponta Delgada e Porto, anunciou nesta segunda-feira a promotora Sons em Trânsito. Os bilhetes estão à venda a partir de quarta-feira.

Depois de uma recente digressão com David Byrne, Clementine regressa ao seu reportório, que conta com os álbuns At Least For Now, através do qual se tornou conhecido do grande público e venceu o mercury Prize, e o mais recente I Tell a Fly.

Benjamin Clementine estreou-se em Portugal no festival Super Bock Super Rock em 2015. A partir daí, tornou-se numa presença frequente em Portugal. Além dos concertos em nome próprio, já atuou no Vodafone Mexefest, no festival Paredes de Coura e, no ano passado, regressou ao Super Bock Super Rock.