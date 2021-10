Fernão Lopes, que era mais talhado para a crónica dos grandes movimentos políticos do que para os segredos do coração humano, não teve dúvidas em considerá-lo "amor raramente achado em alguma pessoa". Vieram depois muitos outros, como Garcia de Resende, Camões, Bocage, Afonso Lopes Vieira, mas também Lope de Vega, Henri de Montherlant ou Ezra Pound, que acabaram por transformar os amores trágicos do nosso rei D. Pedro I e Inês de Castro no mais global de todos os mitos da História e cultura portuguesas.

Foi, pois, com confesso receio que a escritora Isabel Stilwell (autora de vários romances históricos de grande sucesso editorial, sempre centrados em protagonistas femininas) se aproximou da amada de D.Pedro I no seu novo livro, Inês de Castro - Espia, Amante, Rainha de Portugal (edição Planeta) que acaba de chegar às livrarias: "Admito que tive um bocadinho de medo, que já sentira um pouco quando escrevi o livro sobre Isabel de Aragão, porque a verdade é que quando estamos perto dos mitos, de algum modo receamos desfazê-los. O público tende a não gostar de ver posta em causa a sua própria versão daquelas personagens." O método de Isabel foi, pois, aproximar-se da sua protagonista, "não tanto através dos textos literários canónicos, como Camões ou Garcia de Resende, mas através das pessoas que a rodeavam e sobre as quais sabemos bastante mais do que sobre ela própria".