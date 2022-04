Um IndieLisboa impactado com a antestreia de um belo cabaz de filmes portugueses. Qualquer dia, ganha a alcunha de Caminhos do Cinema Português em Lisboa...

...Em "forma de assim", algo que não se explica bem. É um IndieLisboa bravo, bravio, sempre a apontar pistas para o que ainda não é do plano do consagrado. Uma edição talvez com um teor mais militante e politizado. A direção de Miguel Valverde, Mafalda Melo e Carlos Ramos fez um trabalho de seleção arrojado e quase experimental. Em essência, é uma programação de riscos e onde o público é convidado a colocar-se em causa. Um festival pode servir para isto, sobretudo numa altura em que o mundo está em guerra e o ódio anda à ponta de cada esquina, mesmo com o espírito de abril a ser celebrado.

Como sempre, o cinema português é o prato forte. Uma competição nacional que dá a ver o que de novo está a chegar e o que brilhou lá fora em festivais recentes. Nesse sentido, estes dias de Lisboa são a grande montra de um cinema português que não pede licença para ser mais arriscado e fluído. Entre a ficção, o documentário e o experimental são filmes em grande quantidade, todos eles quase a pedir estreia comercial, mesmo com os números cada vez mais cadavéricos. Trata-se de um evidente contra ciclo entre a vontade de fazer e a vontade de ver de um público que já não percebe quando um filme português estreia. A sorte, vamos ver se não há reviravoltas, é que nos festivais, há uma outra pujança. No Indie, as sessões nacionais têm sempre público, entre curiosos e o próprio meio.