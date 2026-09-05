Inaugurado mural de tributo em Wembley para celebrar o que seria o 80.º aniversário de Freddie Mercury
Um mural de nove metros de altura com a imagem de Freddie Mercury foi inaugurado no Parque Wembley, em Londres, para assinalar aquele que seria o 80.º aniversário do cantor, que se celebraria este sábado, 5 de setembro.
A obra, intitulada I'm Mr. Mercury (Sou o Sr. Mercury), foi criada pelo artista de rua Frank Styles, que pintou à mão uma única imagem ao longo dos 58 degraus da escadaria. O trabalho é anamórfico, o que significa que a imagem só se torna nítida quando vista de um ponto específico a cerca de 20 metros de distância. De qualquer outro lugar, fragmenta-se em cores e linhas.
Freddie Mercury, vocalista dos Queen, atuou várias vezes em Wembley, tanto no Wembley Park como no Estádio de Wembley.
O mural faz também referência à vida de Mercury fora dos palcos, com a presença de carpas koi que refletem o amor do cantor pelo Japão e pelo lago japonês na sua casa em Londres, assim como figuras femininas que remetem para o signo Virgem, que usou no brasão da icónica banda.
Na escadaria até ao estádio também se podem ver letras de canções e citações.
"A relação de Freddie Mercury com Wembley vai muito para além de uma única performance famosa. Queríamos criar algo que oferecesse aos fãs um novo lugar em Wembley onde se pudessem reunir e homenageá-lo", afirmou Claudio Giambrone, que encomendou e selecionou a obra para o Wembley Park, citado pela BBC.
"Como designer gráfico de formação, o Freddie era muito consciente e preciso em relação à estética visual, e por isso esforcei-me por seguir os seus princípios na criação consciente deste mural", explicou Frank Styles.
A escadaria liga o Estádio de Wembley à OVO Arena, antiga Wembley Arena. O mural pode ser visitado gratuitamente a qualquer momento e permanecerá exposto até dezembro de 2026.
Nascido Farrokh Bulsara, em 1946, em Zanzibar, na Tanzânia, Freddie Mercury mudou-se para o Reino Unido com a família aos 17 anos. Foi lá que conheceu Brian May e Roger Taylor, com quem viria a formar os Queen.
O cantor foi responsável por alguns dos maiores clássicos de sempre da música pop-rock, como We Are the Champions, We Will Rock You, Somebody to Love, entre outros.
Morreu a 24 de novembro de 1991, um dia depois de confirmar publicamente que tinha sida, aos 45 anos.