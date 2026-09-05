Inaugurado mural de tributo em Wembley para celebrar o que seria o 80.º aniversário de Freddie Mercury

Freddie Mercury, vocalista dos Queen, atuou várias vezes em Wembley, tanto no Wembley Park como no Estádio de Wembley.

O mural faz também referência à vida de Mercury fora dos palcos, com a presença de carpas koi que refletem o amor do cantor pelo Japão e pelo lago japonês na sua casa em Londres, assim como figuras femininas que remetem para o signo Virgem, que usou no brasão da icónica banda.

Na escadaria até ao estádio também se podem ver letras de canções e citações.

"A relação de Freddie Mercury com Wembley vai muito para além de uma única performance famosa. Queríamos criar algo que oferecesse aos fãs um novo lugar em Wembley onde se pudessem reunir e homenageá-lo", afirmou Claudio Giambrone, que encomendou e selecionou a obra para o Wembley Park, citado pela BBC.

"Como designer gráfico de formação, o Freddie era muito consciente e preciso em relação à estética visual, e por isso esforcei-me por seguir os seus princípios na criação consciente deste mural", explicou Frank Styles.

A escadaria liga o Estádio de Wembley à OVO Arena, antiga Wembley Arena. O mural pode ser visitado gratuitamente a qualquer momento e permanecerá exposto até dezembro de 2026.