Historiadora Emília Ferreira reconduzida na direção do Museu do Chiado

Emília Ferreira, historiadora de arte e atual diretora do Museu do Chiado

A historiadora de arte Emília Ferreira foi reconduzida no cargo de diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, na sequência de concurso público internacional, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

O procedimento concursal engloba o Museu Nacional de Arte Contemporânea -- Museu do Chiado e a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, também em Lisboa, tendo a comissão de serviço da diretora reconduzida iniciado a 01 de março, segundo um comunicado.

O concurso para a direção do museu abriu, a par de outros, em junho de 2020, tendo o júri sofrido uma alteração, em agosto do ano passado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A DGPC tem vindo a anunciar, em várias fases, o resultado dos concursos públicos internacionais, abertos em 2020, para o preenchimento de cargos de direção nos museus, monumentos e palácios nacionais.