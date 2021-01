Harry Potter voa para série na TV

Uma série de TV de Harry Potter está em fase de desenvolvimento na HBO Max, avança o site Hollywood Reporter. Segundo este meio, os executivos da empresa do universo da Warner Bros. estão em fase exploratória com vários argumentistas.

Segundo a mesma fonte, não há ainda qualquer acordo firmado com argumentistas e muito menos ao nível da produção e de atores e todo e qualquer projeto necessita do aval da autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que detém os direitos de propriedade em conjunto com a Warner Bros.

Harry Potter foi um filão de ouro para o cinema. A série de sete livros da escritora inglesa foi adaptada em oito longas-metragens que geraram mais de 7 mil milhões de dólares em todo o mundo.

A Warner também tem ainda a série de filmes de prequela Monstros Fantásticos e está disponível no canal HBO C.B. Strike: Lethal White, a segunda temporada da série que adapta os romances policiais de J.K. Rowling, sob o pseudónimo Robert Galbraith.

Lançada no ano passado, a HBO Max é a plataforma de streaming dos filmes e todo o universo associado da DC Comics e de grandes sucessos como A Guerra dos Tronos, Friends e todos os originais da HBO.