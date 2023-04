Harry Potter. A saga agora vai ser série de TV

É oficial. Depois do grande ecrã, as aventuras do famoso feiticeiro Harry Potter vão agora ser adaptadas para televisão numa série que vai ser transmitida na plataforma de streaming Max, resultado da fusão da HBO Max e Discovery+.

"A vossa carta de Hogwarts está aqui. Max encomendou a primeira série de televisão com guião Harry Potter, uma adaptação fiel dos livros emblemáticos", anunciou esta quarta-feira a plataforma de streaming.

A escritora J.K. Rowling, autora dos livros que deram origem à saga no cinema, vai ser a produtora executiva da série da Warner Bros. Discovery.

A novidade foi dada pelo CEO da empresa, David Zaslav, durante o evento de apresentação da Max, a plataforma de streaming antes designada por HBO Max, que será lançada oficialmente a 23 de maio nos EUA.

"O compromisso da Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim, e estou ansiosa para fazer parte desta nova adaptação, que permitirá um grau de profundidade e detalhe apenas proporcionados por uma longa série de televisão", disse, em comunicado, Rowling, que tem sido acusada de fazer comentários transfóbicos.

De acordo com o The Hollywood Reporter, David Heyman, que produziu todos os oito filmes da saga Harry Potter, está em conversações para ser um dos produtores executivos da série de televisão.

"Estamos muito satisfeitos por dar ao público a oportunidade de descobrir Hogwarts de uma maniera totalmente nova", afirmou Casey Bloys, presidente e CEO da HBO & Max Content, citado pela publicação. "Harry Potter é um fenómeno cultural e é claro que existe um amor duradouro e uma sede pelo Mundo Mágico. Em parceria com a Warner Bros. Television e J.K. Rowling, esta nova série Max Original mergulhará profundamente em cada um dos livros icónicos que os fãs continuam a apreciar ao longo de todos estes anos", acrescentou o responsável.

Ainda não se sabe quando as gravações vão começar, mas a plataforma de streaming fez saber que as histórias de cada um dos livros vão transformar-se numa "série de uma década".

Esta nova produção "contará com um novo elenco para liderar uma nova geração de fãs", terá "detalhes fantásticos, personagens muito amadas e cenários que os fãs de Harry Potter amam há mais de 25 anos".

"Cada temporada será fiel aos livros originais e levará Harry Potter e estas aventuras incríveis a novos públicos em todo o mundo", destaca ainda o serviço de streaming Max.