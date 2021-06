Aquilino Ribeiro agradeceu o exemplar de Caminheiros que José Cardoso Pires lhe ofereceu no princípio da sua carreira literária com as seguintes palavras: "um bom escritor o que precisa é de orelhinha". Ou seja, a grande qualidade era aliar a escrita à música que deve acompanhar a frase. Foi essa uma das grandes procuras do autor que agora tem uma biografia de 600 páginas de autoria de Bruno Vieira Amaral, intitulada Integrado Marginal - Biografia de José Cardoso Pires, um volume onde está tudo o que não se conhecia, fruto de uma investigação de três anos que permitiu fixar o percurso de um dos grandes nomes da literatura nacional do século XX. A narrativa transmitida pelo biógrafo é formada a partir de uma extensa contextualização do escritor, de análise literária, de múltiplos depoimentos. Garante que tudo o que apurou está no livro: "Não condeno José Cardoso Pires na biografia porque não é esse o papel do biógrafo".