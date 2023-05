Guitarra destruída por Kurt Cobain é leiloada por mais de 500 mil euros

Uma guitarra destruída em palco por Kurt Cobain, líder do grupo Nirvana, foi vendida por cerca de 550 mil euros, um valor dez vezes superior ao estimado, informou este sábado uma casa de leilões.

A guitarra, uma Fender Stratocaster, foi reconstruída, mas já não pode ser usada, segundo Kody Frederick, da casa de leilões Julien's Auctions, admitindo que era espectável que instrumento musical alcançasse a marca dos 55 mil euros no leilão público realizado no Hard Rock Cafe de Nova Iorque.

"Kurt Cobain no palco, quando tocava, era uma máquina", recordou Kody Frederick.

Entre os sucessos dos Nirvana, muitos deles escritos por Cobain, estão "Come As You Are", "Lithium" e "Smells Like Teen Spirit", que na altura virou um hino para muitos adolescentes.

A estrela de rock suicidou-se em abril de 1994, aos 27 anos.

O leilão de três dias, que termina este domingo, também inclui objetos das carreiras de Eddie Van Halen, Elvis Presley, Freddie Mercury, Bill Wyman e Janet Jackson.