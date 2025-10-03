'Grease' estreia no Parque Mayer e segue depois para o Casino Estoril e Coliseu do Porto

O musical Grease está de volta aos palcos nacionais sete anos depois de ter sido representado pela primeira vez em Portugal, e mais uma vez pela mão da produtora Yellow Star Company (YSC). O espetáculo estreia-se esta sexta-feira, dia 3, no Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, onde ficará até dia 7 de novembro, e depois segue para o Casino Estoril (8 e 9 de novembro) e o Coliseu do Porto (26 de novembro). No próximo ano tem já presença assegurada em Faro (Teatro das Figuras, 23 e 24 de janeiro), e na Figueira da Foz (30 e 31 de janeiro). Este projeto "é o maior investimento alguma vez feito pela YSC", adianta ao DN Paulo Sousa Costa, diretor artístico da produtora e encenador do musical, sem avançar valores. Apesar de ser um regresso, Paulo Sousa Costa considera que "este musical é intemporal, basta dizer que estreou nos anos 1970. É sempre um prazer reviver e trazer à cena o Grease". O guião foi atualizado de acordo com a versão londrina deste musical. Paulo Sousa Costa garante que quem viu o espetáculo em 2018 terá agora uma experiência diferente: "Sem dúvida! O texto foi revisto, em algumas cenas, o cenário é completamente diferente. Enfim, é um novo Grease, em muitos aspetos. E, por outro lado, o Grease é daqueles espetáculos que se vê facilmente mais do que uma vez". . A história passa-se nos anos 1950, na Califórnia, com Danny Zuko (Bryan Carvalho) e Sandy Olsson (Mariana Marques Guedes) a viverem um amor adolescente com seus altos e baixos, mas com final feliz. Música, dança e humor perpassam o musical criado por Jim Jacobs e Warren Casey em 1971 e levado ao cinema em 1978, num filme protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John.O espetáculo é falado em português e cantado em inglês, com músicas emblemáticas como You're the One That I Want, Summer Nights e We Go Together.. Mariana Marques Guedes faz de Sandy e é o único elemento do elenco que se mantém face à primeira versão do espetáculo em 2018. "A Mariana está muito próxima da perfeição no que respeita à imagem que a Olívia Newton-John 'emprestou' ao papel da Sandy. A par de um talento incrível, não hesitei quando decidi que a queria de volta para interpretar esta personagem tão icónica", diz Paulo Sousa Costa.Os restantes membros do elenco - Alexandra Pato, Bryan Carvalho, Carolina Puntel, Inês Martins, Inês Pedro de Campos, José Valente, Kkappa, Luís Santos Mascarenhas, Maggie Campos, Maria Barros, Marta Rito, Miguel Barroso, Pedro Alma, Ricardo de Sá e Rogério Maurício - foram escolhidos entre mais de duas centenas de candidatos. ."Só o facto de serem novos elementos faz com que tragam uma energia nova. É um elenco muito talentoso, fruto de um casting onde tivemos mais de 250 participantes, o que espelha bem a qualidade dos escolhidos", sublinha Paulo Sousa Costa, acrescentando que "Portugal está recheado de muitos e bons atores de teatro musical, muitos aguardam apenas uma oportunidade". A coreografia de Grease é de Mariana Luís e Pedro Borralho, e a direção musical de Carolina Puntel. A cenografia é de Fred Klaus, que também desenhou os figurinos, juntamente com Sofia Lima. . Com bilhetes entre os 20 e 30 euros, Paulo Sousa Costa diz que as vendas estão a correr "muito bem, já temos salas muito próximo de esgotar". Nos dias 10, 11 e 23 de outubro haverá sessões com audiodescrição.