Gastronomia e sutentabilidade são estrelas Rock in Rio

Chama-se Continente Chef"s Garden e vai ser uma estreia do festival este ano. Trata-se de um espaço totalmente dedicado à alimentação sustentável, apresentado ontem, numa praça de 400 lugares sentados, na qual as pessoas podem optar por diferentes menus de quatro chefs: Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral.

"Queríamos trazer um espaço onde as pessoas pudessem comer sentadas e com uma qualidade mais elaborada do que tradicionalmente se encontra em festivais. Queremos passar e reforçar a ideia de alimentos locais e sazonais, mostrar como essa alimentação pode ser boa. Todos os pratos são feitos com produtos portugueses. É lindo olhar para um prato e ver Portugal mapeado." disse ao DN Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, na apresentação do espaço Chef"s Garden.

Exclusivamente dedicada à gastronomia, esta zona vai ser composta por uma área de cozinha, uma área de refeições com 400 lugares sentados e, ainda, um palco, o Chef"s Stage, que terá a presença de diferentes chefs e também de DJ sets.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os quatro chefs desenvolveram menus específicos para o festival, inspirados nos principais ecossistemas de Portugal (agricultura e pecuária, florestas, mar e rios).

O espaço vai ter ainda um Wine Bar da Sogrape Vinhos, onde os visitantes podem escolher, beber e aproveitar diferentes vinhos nacionais.

Ljubomir Stanisic vai estar todos os dias do festival neste palco para conversas sobre a temática da alimentação e da sustentabilidade com convidados especiais.O Chef"s Stage conta ainda com uma programação de concertos, DJ sets, show cooking e apresentações.

O primeiro dia terá a presença de GoBand, Hollymood, The Relevants, The Group, HumansR e Ecocardiobanda. A 19 de junho, The Igniters, The Mercernaries, Electric Bang, BBS e Sharing Beauty Band sobem ao Chef"s Stage. Já no segundo fim de semana do Rock in Rio Rock.io, Tier One Band, ITA, Noises e Armstice estão confirmados para 25 de junho. No último dia do festival, o palco dos chefs conta com Mucho Love & Landing J"s, The PickUps, Banda Larga, People2People e Banda Autêntica.

Opções do Chefs

O chef Vítor Sobral ficou com temática da agricultura e pecuária. Uma das suas propostas gastronómicas para o festival vai ser um hambúrguer de vitela arouquesa com cebola caramelizada, tomate, rúcula e queijo da Ilha de São Jorge.

"Eu escolhi o hambúrguer porque na minha opinião quando um animal é abatido tem de se comer tudo e não se pode comer só aquilo que supostamente é nobre (o bife do lombo, o bife da vazia). Com um hambúrguer eu consigo fazer um prato de carne que segue aquilo que é regional e tradicional e têm zero desperdício", explicou o chef Vítor.

Quando questionado sobre a importância da alimentação sustentável, o chef afirmou que "as pessoas têm de se questionar sobre aquilo que comem. Eu acho que num festival destes é muito importante falar sobre estas temáticas".

© Paulo Alexandrino

Os rios são representados pelos pratos do chef Miguel Castro e Silva. Do menu que vai apresentar faz parte uma sopa seca de lúcioperca e couve.

"Eu tentei fazer um prato apelativo. A parte da sustentabilidade é uma paixão minha há muito tempo. Tem a ver com voltar um bocadinho às origens e ver as coisas boas. Antigamente fazia-se uma alimentação muito à base de legumes e leguminosas e mais equilibrada do que nos alimentamos hoje em dia", disse Miguel Castro e Silva.

© Paulo Alexandrino

A chef Justa Nobre traz para a mesa a floresta. Uma sopa fria de beterraba com amêndoa e um leite-creme de Abóbora com Frutos do Bosque são duas opções que vão estar disponíveis no festival. "Eu quero que os visitantes sintam que estão a comer comida terra e comida portuguesa e que percebam o tema que foi escolhido", afirmou a chef.

© Paulo Alexandrino

Diretamente do Algarve para Lisboa, a chef Noélia Jerónimo vai apresentar opções como tosta de cavala e wrap de polvo com batata-doce e piso de coentros. Duas opções que a chef considera mais fáceis para um festival.

"Eu achei que não devia trazer comida de faca e garfo. Senti que devia trazer comida de rua mas carregada de sabor e de sabor nossos. Assim podemos divertir-nos no Rock in Rio com um wrap na mão que não nos atrapalhamos. Quero que as pessoas sintam que estão no Algarve e que estão a comer o que de melhor que o Algarve lhes pode dar", explicou a chef Noélia Jerónimo.