Belmondo/Deneuve, o par de A Sereia do Mississipi.
Belmondo/Deneuve, o par de A Sereia do Mississipi.
Cultura

François Truffaut. O cinema assombrado pelo romantismo

François Truffaut volta a estar no centro da atualidade cinematográfica, graças a um ciclo em Lisboa e Porto — para rever clássicos como 'Os 400 Golpes', ou descobrir raridades como 'La Peau Douce'.
João Lopes
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