Fotogaleria: Coreia do Sul conquistou os jardins do Palácio Pimenta com gastronomia e K-Pop

Os jardins do Palácio Pimenta, no Museu de Lisboa, transformaram-se este domingo (7 de junho) num pedaço da Coreia do Sul em plena capital portuguesa. Organizada pela Embaixada da República da Coreia em parceria com o Museu de Lisboa (EGEAC), a Festa da Cultura Coreana 2026 proporcionou aos visitantes uma viagem imersiva que aliou a tradição milenar à febre da modernidade pop.Ao longo de todo o dia, o público pôde experimentar o fato tradicional (hanbok), assistir a demonstrações de Taekwondo e vibrar com os ritmos de percussão do grupo Dudeulsori. A gastronomia foi um dos principais polos de atração, com forte adesão aos workshops práticos de bibimbap e à banca de produtos típicos, onde não faltaram o kimchi e o japchae. O universo do bem-estar também marcou presença com consultas tecnológicas de K-Beauty. . O momento mais aguardado aconteceu durante a tarde com a eliminatória portuguesa do K-POP World Festival. Quinze grupos nacionais subiram ao palco principal para competir em canto e dança, disputando um passaporte de acesso à ronda de seleção da estação pública KBS para a grande final internacional em Changwon, na Coreia do Sul. O evento encerrou em ambiente festivo com o habitual Random Play Dance, que pôs centenas de jovens a dançar em sintonia.