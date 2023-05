Fnac Live regressa a 2 e 3 de junho

O festival Fnac Live regressa aos jardins da Torre de Belém a 2 e 3 de junho. O cartaz para 21ª edição inclui artistas como Gisela João, Sérgio Godinho, GNR, Ana Lua Caiano e Nenny.

A programação do primeiro dia do evento, 2 de junho, conta com um DJ Set de Nuno Lopes, um espetáculo da Lisbon Film Orchestra, dirigida pelo maestro Nuno Sá e uma sessão de Cinema ao ar Livre com o filme-concerto Circo de Feras dos Xutos & Pontapés.

O dia 3 de junho conta com as atuações de Azia, Quase Nicolau, Peter Suede, Ana Lua Caiano e Velhote do Carmo no palco NTF. Já o palco principal recebe os concertos de Gisela João, GNR, Nenny, Sérgio Godinho, You Can't Win Charlie Brown e José Pinhal Post Mortem Experience.

O FNAC Live tem o objetivo de "promover o talento nacional e dar palco à cultura", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

Durante estes dois dias serão também anunciados vencedores de concursos na área da fotografia, ilustração, escrita, cinema, música e videojogos, que recebem 10 mil euros cada um.