Final de The Walking Dead" adiado devido à pandemia de covid-19

Quando é que o apocalipse vai, finalmente, terminar? Esta é a pergunta feita pelos fãs de todo o mundo de The Walking Dead, depois de os produtores anunciarem que não conseguiram terminar o final da 10ª temporada da série devido à pandemia de covid-19.

"Infelizmente, os atuais acontecimentos tornaram impossível concluir a pós-produção do final da 10ª temporada de The Walking Dead, e, por isso, a temporada atual vai terminar ao 15º episódio a 5 de abril", anunciou, via Twitter, o canal AMC, onde é emitida a famosa série de zombies. "O final planeado irá ser transmitido como um episódio especial no final do ano", adiantou ainda a estação nas redes sociais.

A AMC anunciou ainda que os oito primeiros episódios da temporada 10 vão ser gratuitos, imediatamente após a exibição do 15º capítulo da história.

The Walking Dead, baseada na banda desenhada criada por Robert Kirkman sobre uma visão pós-apocalíptica dos EUA, é uma das séries de maior sucesso da história da televisão por cabo dos EUA, registando vários recordes de audiência em todo o mundo.