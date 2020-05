Filomena Cautela abandona "5 Para a Meia Noite"

"O que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que já tive de dizer no ar. Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do 5 e não podendo haver maior simbolismo nesta capicua. [...] Estes serão os meus últimos cinco programas à frente do 5 Para A Meia-Noite". Foi assim que Filomena Cautela anunciou na quinta-feira à noite aos telespectadores da RTP1 que ia abandonar o talk show, depois de ter prometido nas redes sociais um "anúncio importante"

"O 5 Para a Meia-Noite é o talk show português com maior longevidade em Portugal, na minha opinião é o lugar de maior liberdade que eu conheço na televisão portuguesa", disse a apresentadora, que se estreou no programa a 22 de junho de 2009, quando ainda era exibido na RTP2. Na altura o programa tinha um apresentador diferente a cada dia da semana e Filomena abandonou o programa em 2011, tendo regressado em setembro de 2016, quando o talk show passou a ser exibido na RTP1.

Agora, passados quatro anos, despede-se do horário do final da noite para se dedicar a um sonho que tem desde os 16 anos: Apresentar o programa de cultura geral Quem Quer Ser Milionário - Alta Pressão.

Com experiências na representação - foi atriz na série Morangos com Açúcar, em 2003 e participou em alguns filmes, peças de teatro e séries - em 2005 opta por ser apresentadora no canal MTV Portugal e depois na Globo Portugal antes de chegar à RTP2 e depois à RTP1. E assim, ela que "não queria ser apresentadora", como confessou em algumas entrevistas, acabou por se destacar em frente às câmaras e deixar a representação no baú.

Versátil e com grande capacidade de improviso e adaptação ao cenário que a envolve, Filomena Cautela brilhou no Festival da Eurovisão da Canção em 2018. Apesar de estar ao lado de Daniela Ruah, Catarina Furtado e Sílvia Alberto, foi ela que sobressaiu no evento que deu a vitória a Israel.

Mas nem tudo foi brilho e glamour. Em 2009 uma piada dita no programa da RTP acabou no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A apresentadora questionou quem ganharia o título de "melhor apresentadora do ano", sendo que as hipóteses de resposta eram: a própria Filomena Cautela, Cláudia Vieira, Carolina Patrocínio e Manuel Luís Goucha. O rosto das manhãs de Queluz de Baixo não tardou a manifestar o desagrado e avançou mesmo com um processo. Mena, como é conhecida, explicou que "não quis ofender o Manuel Luís Goucha", repetindo que tudo "não passou de uma brincadeira" e que respeitava muito o colega da TVI

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e o Tribunal da Relação não deram razão ao apresentador, mas o acórdão deste último levou Goucha a recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.