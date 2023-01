Filme português nomeado para os Óscares já tem data de estreia nos cinemas

O filme Ice Merchants, de João Gonzalez, nomeado para os Óscares, estreia-se nos cinemas portugueses a 16 de fevereiro, revelou esta terça-feira a distribuidora Cinemundo.

A estreia acontecerá no circuito comercial, num "modelo de exploração de cinema em sala inovador em Portugal", que está ainda a ser ultimado com as exibidoras, referiu à agência Lusa fonte da distribuidora.

Segundo a Cinemundo, as sessões de cinema estarão centradas apenas no filme de João Gonzalez e o preço do bilhete será "mais acessível".

Pela primeira vez, há um filme de produção portuguesa nos nomeados para os prémios de cinema Óscares, com Ice Merchants entre os candidatos ao prémio de Melhor Curta-metragem de Animação.

Na semana passada, o diretor da Agência da Curta-Metragem, Miguel Dias, dizia à agência Lusa que estava a ser preparado "o melhor modelo e a melhor opção" para exibir o filme de João Gonzalez no circuito comercial de exibição.

"Convinha colocar o filme à disposição das pessoas agora e gostávamos que acontecesse antes da cerimónia" dos Óscares, marcada para 12 de março, adiantou.

A Agência da Curta-Metragem, uma estrutura criada em 1999 para divulgar curtas-metragens portuguesas, já assegura a distribuição internacional e as vendas de Ice Merchants para outros países, explicou Miguel Dias.

O filme de João Gonzalez teve estreia mundial em maio de 2022 na Semana da Crítica, no Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu um prémio do júri, abrindo portas para uma centena de outros festivais de cinema em todo o mundo, onde também foi premiado.

Ice Merchants continua o seu percurso de festivais, tendo integrado o IndieJúnior, que terminou no domingo no Porto, e está na programação do Festival de Clermont-Ferrand, a decorrer em França.

Em fevereiro estará em dois festivais em França e em outros dois na Bélgica, segundo a Agência da Curta-Metragem.