Festival Tanto Mar cruza artes da CPLP em Loulé

O Festival Internacional de Artes Performativas de Loulé "Tanto Mar" vai destacar nesta quarta edição grupos de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Brasil, em espetáculos que se vão realizar entre os dias 23 e 27 de maio.

Este evento - o único em Portugal que expõe as relações de grupos teatrais da CPLP - "agrega a história, a cultura e as experiências de países de língua oficial portuguesa".

A programação do Tanto Mar, que decorre no Cineteatro Louletano, pelas 21h00, é composta essencialmente por grupos internacionais, contando ainda pela primeira vez com um grupo português.

A abertura do Tanto Mar será no dia 23 de maio no Café Calcinha, pelas 18h00, mas é a partir de 24 de maio que se dão início aos espetáculos de teatro, com Quarto Império do grupo UmColectivo.

Nos dias seguintes esperam-se teatros dos grupos Lareira Artes, Sikinada - Companhia de Teatro e Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.

Os bilhetes para assistir ao Tanto Mar têm um custo de cinco euros por espetáculo.