Festival internacional de magia de rua regressa a Lisboa

O Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa, Lisboa Mágica, regressa em 11 locais da cidade, de dia 22 a 27 de agosto, sob a direção artística de Luís de Matos, com 175 espetáculo de 15 artistas, oriundos de nove países.

Organizado pela Câmara Municipal de Lisboa e EGEAC, o festival surgiu em 2006 e já vai para a sua 11ª Edição, "trazendo o que de melhor se faz no âmbito da Magia de Rua a nível mundial, numa celebração da universalidade e intemporalidade da linguagem artística, em absoluta e surpreendente interação com o espaço público", afirma o comunicado.

Arco da Rua Augusta, Centro Cultural de Belém, Jardim da Estrela, Jardim Fernando Pessa, Jardim Museu Lisboa, Largo do Carmo, Largo do Chiado, Palácio Baldaya, Parque Bensaúde, Praça Luis de Camões e Praça do Município são os lugares onde decorrerão as apresentações.

Os espetáculos contam com o apoio de 15 artistas, oriundos de 9 paises, como: Eitis e Mago Daba, Vindos da Argentina, Rapha Santacruz o Matuto, do Brasil, Raul Camaguey, de Cuba, Amèlie, Mago Teto e Pau Segalés, de Espanha, Chris Cross, Cliff, Peter Wardell e Steve Faulkner, de Inglaterra, Flip Mattia, de Itália, Amino-san, do Japão, Jonathan Goh, de Singapura e de Portugal, Gabriel Ferreira.

Luís de Matos é um ilusionista Português muito conhecido a nível nacional e internacional devido às suas ilusões. O artista vai ser responsável pela direção artística da 11ª Edição do Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa.