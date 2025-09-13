O festival de fotografia está de volta a Lisboa para a sua 7ª edição e vai acontecer até dia 20 novembro. Para além de exposições, a programação conta também com oficinas, debates, projeções e leitura de portfólios.Nesta edição o tema é "Quebrar o Silêncio – Caminhar Juntos" que dá luz a temas como racismo e xenofobia. Um dos destaques do festival é a exposição The Journey: From Then to Now nas Carpintarias de São Lázaro no dia 18 de setembro que junta três artistas que exploram o colonialismo, o seu impacto nas crenças ancestrais, as heranças coloniais do Zimbabué, destacando os seus efeitos duradouros, e a exploração e a mercantilização dos corpos das mulheres negras.Outro destaque é a Emotional Encounters no Museu Nacional de Arte Contemporânea dia 20 de novembro. Nesta exposição, três artistas exibem antigas fotografias de família que elas encontraram. “As artistas são Aline Motta, Sofia Yala e Yassmin Forte, cujas histórias familiares estão, de diferentes formas, marcadas pelo colonialismo português no Brasil, em Angola e em Moçambique”, acrescenta comunicado.O Festival “visa promover diferentes práticas fotográficas, desde as de cariz mais artístico às de índole mais documental, afirmando-se como um espaço plural de encontro e reflexão em torno da imagem fotográfica”, lê-se no comunicado enviado à imprensa.