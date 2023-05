FEST lança sub-festival com 21 concertos sobre relação entre a música e o cinema

O FEST, Festival Novos Realizadores Novo Cinema vai lançar, na edição de 2023, a decorrer em Espinho de 19 a 26 de junho, um segmento dedicado à música, com 21 concertos que pretendem demonstrar o valor do "'storytelling' cinematográfico".

A explicação é de Filipe Pereira, que, enquanto diretor desse certame do distrito de Aveiro, revela que o novo sub-festival se designa "FEST Music Walk With Me / Música Caminha Comigo" (MWWM).

"O FEST MWWM nasceu com o objetivo de colmatar a inexistência de um festival que conecte de uma forma original e clara o mundo da música e o do cinema. Acompanhando as expectativas do público, que é cada vez mais exigente, queremos proporcionar uma experiência única, que se materializa não apenas num festival de música, mas num festival em que a música se liga de modo muito forte ao cinema", declarou esse responsável à agência Lusa.

Com espetáculos a preços entre os cinco e os 39 euros, o cartaz do MWWM resulta da escolha de 21 artistas por via de uma seleção híbrida, que envolveu, por um lado, uma 'open call' lançada à comunidade artística portuguesa e estrangeira, e, por outro, convites individuais dirigidos a intérpretes com "vocação e relevo" no contexto de cruzamento entre música e cinema.

Num caso e no outro, a escolha contou com o apoio "muito importante" do departamento de programação do Auditório de Espinho e dessa parceria resultou o que Filipe Pereira define como "uma seleção final de vários países e vários estilos musicais".

Com artistas portugueses como Legendary Tigerman e Sensible Soccers, o alinhamento do MWWM reunirá assim artistas que ou já têm currículo em bandas sonoras ou evidenciam particular potencial para o efeito.

"A seleção foi baseada no potencial que cada um deles apresenta em termos de 'storytelling cinematográfico', assim como no seu interesse em iniciar uma colaboração com cineastas, já que os artistas participantes vão poder usufruir de um espaço único para fortalecimento de relações no universo audiovisual", adiantou Filipe Pereira.

O diretor do FEST realçou que esse espírito de 'networking' sempre foi característica do evento, que terá este ano a sua 19.ª edição, mas afirmou: "Com este incremento, o FEST fortalece a sua posição numa nova geração de festivais, oferecendo ao público a experiência ímpar de uma semana com centenas de filmes, concertos, conferências e projetos em desenvolvimento com os maiores talentos mundiais do setor".

Decorrendo de 20 a 25 de junho, o MWWM vai ainda apresentar, na sua componente nacional, artistas como Summer of Hate, Acid Acid, Os Barbosas, Narciso, St. James Park, Adelaide Caralinda, Jorge da Rocha e Ramos Chiller.

Quanto a músicos de outras nacionalidades, alguns dos quais com atuações que já se destacam pelo seu pendor audiovisual, estão já confirmados Motsa, da Áustria, e Joon, de Malta, assim como Yosune, da Venezuela, e ainda From Berlin With Love e Die Goldstein, ambos da Alemanha.

A esses artistas juntar-se-ão igualmente seis DJ, cujos nomes ainda estão por definir.