Excesso lança nova versão da música 'És Loucura'

A boysband portuguesa Excesso lançou uma nova versão da música És Loucura, a poucos dias do concerto na Altice Arena.

A música És Loucura é o segundo single de Carlos, Duck, Gonzo, João Portugal e Melão a ter uma nova versão, que "permitiu adicionar uma sonoridade atualizada a um hit dos anos 90", diz o comunicado enviado às redações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Faz com que todos os que a ouvem sintam uma necessidade imensa de dançar, alegria extrema, bem-estar e, acima de tudo, a vontade de antecipar a chegada do calor do verão", acrescenta.

O grupo vai voltar aos com o espetáculo "Excesso - Até ao Fim" que vai passar pelo Altice Arena no dia 19 de maio e pelo Super Bock Arena no dia 17 de junho. Este reencontro promete músicas novos arranjos.