Estátua de Pavarotti fica isolada no meio de pista de gelo em Itália. Autarca pede desculpa à família do tenor
"Estou decepcionada. Foi como um raio num céu azul”, disse a viúva do célebre cantor. O presidente da câmara de Pesaro apelou aos patinadores para irem dar um 'high five' ao cantor e já se retratou.
A estátua de bronze de Luciano Pavarotti inaugurada há um ano na cidade de Pesaro, onde o famoso tenor viveu e era cidadão honorário, está envolta em polémica.

Tudo porque o presidente da autarquia decidiu construir uma pista de gelo temporária para diversão durante a quadra de Natal, deixando a escultura precisamente no meio da pista. O autarca Andrea Biancini recorreu inclusive às redes sociais para apelar aos patinadores para que fossem dar um high five ao famoso cantor.

Esta situação causou mal-estar à família de Luciano Pavarotti, tendo Nicoletta Mantovani, a viúva do lendário cantor de ópera, dito ao jornal local Il Resto del Carlino que cercar a estátua, até aos joelhos, com uma pista de gelo "muito feia" "ridicularizou" a memória de Pavarotti. "Estou decepcionada, irritada e chateada. Foi como um raio num céu azul”, disse assim que viu as fotos que lhe foram enviadas por aquele jornal.

“Lamento que a cidade tenha permitido algo assim, porque afeta a imagem de Luciano e o respeito que ele merece. Simplesmente não está correto”, referiu.

Refira-se que a estátua de Pavarotti retrata o cantor em tamanho real, com os braços abertos com um lenço numa das mãos. Está situada na praça central de Pesaro, onde há um ano foi inaugurada com grande pompa e circunstância.

Andrea Biancini já veio entretanto pedir desculpas, admitindo ter "cometido um erro". “Não tivemos a intenção de desrespeitar Pavarotti”, disse o presidente da câmara ao Il Resto del Carlino, acrescentando que lhe foi garantido que a estátua "não seria tocada nem incorporada na pista de gelo”.

