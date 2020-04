Depois de Klaus, nomeado ao Óscar, a Netflix aposta de novo numa animação. The Willoughbys é uma realização de Kris Pearn a partir do livro de Lois Lowry, onde quatro irmãos maltratados pelos pais decidem ficar órfãos. Um conto de má parentalidade filmado com um humor que é capaz de agradar a miúdos e a graúdos. Uma bela animação que chega à Netflix em versão original e dobrada. Na original destaca-se a voz de Ricky Gervais na pele de um hilariante gato narrador.

Os Willoughby é um espetáculo de cor e energia bastante recomendável. Em tempos de confinamento, não há volta a dar: será o filme mais visto pelas famílias. Aos poucos, o gigante de streaming começa a ser concorrência séria à Disney e à Pixar no setor da animação. Kris Pearn, ao telefone da sua casa na Califórnia aceitou falar ao DN.