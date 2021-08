Este é o vídeo de homenagem dos Rolling Stones a Charlie Watts

Os Rolling Stones divulgaram um vídeo de homenagem ao seu baterista, Charlie Watts, que morreu na terça-feira, aos 80 anos.

Depois das homenagens individuais de Keith Richards, Sir Mick Jagger e Ronnie Wood, a banda partilhou um vídeo de homenagem nas suas redes sociais.

Nos dois minutos do vídeo, uma série de imagens de Watts revisitam a sua carreira de quase 60 anos - das primeiras digressões às mais recentes.

Charlie Watts à esquerda junto dos restantes membros dos Rolling Stones © D.R.

Gravações antigas mostram Watts a explicar como foi convidado para fazer parte da banda e como acreditava que os Rolling Stones não iam durar mais de um ano.

Em fundo, ouve-se "if You Can't Rock Me" e a letra: "The drummer thinks that he is dynamite" (o baterista acha que é dinamite).

Na última imagem, surge a bateria vazia e um letreiro com a palavra "closed" (fechado).

Os Rolling Stones iniciam uma digressão de 13 datas nos EUA no próximo mês. Um representante da banda confirmou que os concertos se mantêm.