Há 20 anos a peça Intimidade Indecente estreava-se no Brasil. O sucesso foi tal que ficou em cena durante cinco anos. Mas depois disso nunca mais voltou. Entre o hiato temporal dos palcos brasileiros - volta ao Rio de Janeiro em abril - esteve em Portugal em 2019 e regressa agora (estreia a 26 de janeiro) em Lisboa, e depois Coimbra e Faro, pela mão do ator brasileiro Marcos Caruso que traz com ele a atriz Eliane Giardini. Uma dupla bem conhecida dos portugueses em telenovelas de sucesso, como Avenida Brasil, talvez um dos últimos grandes sucessos da Globo em terras lusas. A peça é sobre de uma história de um casal que se separa aos 50 anos e da forma como continuam ligados ao longo dos anos.

O que representa trazer esta peça de novo a Portugal?