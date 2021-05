É por baixo do arco das Escadinhas de São Cristóvão, no bairro da Mouraria, que se situa aquela que se diz ser a livraria mais pequena de Lisboa. "Dizem até que é a livraria mais pequena do universo. Do mundo... estou sempre aqui a ouvir esse tipo de comentários", nota o proprietário. A Livraria do Simão tem uns escassos 3,9 metros quadrados e, por causa disso, figura até em alguns roteiros turísticos e era local de passagem obrigatório para os turistas que visitavam Lisboa naquilo a que Paulo Simão chama de época do "grande pânico", pré-pandemia, quando a capital estava inundada de visitantes estrangeiros.

Formado em enologia, o que lhe permitiu a certa altura ser professor de física e química, deu uma volta à vida e decidiu virar-se para os livros, em relação aos quais recusa dizer que tem uma paixão, "porque isso, de alguma forma, é dizer pouco". "Tenho uma ótima relação com o vinho, mas uma má relação com o trabalho do vinho", justifica essa reviravolta que o fez, em 2007, procurar um espaço para abrir uma livraria.