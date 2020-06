Em confinamento, Cate Blanchett sofre acidente com motosserra

A australiana Cate Blanchett confessou ter sofrido um acidente com uma motosserra durante o confinamento imposto pela pandemia. Isolada com os filhos na sua casa no sul da Inglaterra, a atriz disse que apanhou um susto mas que sofreu apenas um "pequeno corte na cabeça".

O incidente foi mencionado durante uma conversa, na semana passada, com a ex-chefe de governo australiana Julia Gillard no seu programa "A Podcast of One"s Own".

"Estou bem. Sofri um pequeno acidente com uma motosserra ontem, o que parece muito, muito impressionante, mas não foi", disse Blanchett, citada pela AFP.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"À exceção de um pequeno corte na cabeça, estou bem", acrescentou, sem explicar o que estava a fazer com a serra elétrica.

Blanchett contou também que tinha feito uma pausa no trabalho para ajudar o filho de 18 anos a estudar para os exames, mas que a pandemia veio alterar todos os planos.

"Tirei o ano para estar com ele e apoiá-lo durante o período de exames. (...) Acabei com um garoto de 18 anos que realmente não quer ter nada a ver comigo. É um bocadinho desconcertante, mas é um problema de classe alta, estamos todos bem."

Além de Dashiell, o filho de 18 anos, Cate Blanchett também é mãe de Roman, de 16, Inácio, de 12, e de Edith, de 5.