Elvas acolhe final do Festival da Canção. Lista de concorrentes já é conhecida

O anúncio foi feito esta quinta-feira numa conferência de imprensa nas instalações da RTP, em Lisboa, na qual ficou também a saber-se que a cerimónia será apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

Bárbara Tinoco (Passe-Partout), Blasted Mechanism (Rebellion), Cláudio Frank (Quero-te Abraçar), Dub.Io feat. +351 (Cegueira), Elisa (Medo de Sentir), Elisa Rodrigues (Não Voltes Mais), Filipe Sambado (Gerbera Amarela do Sul), Ian Mucznick (O Dia de Amanhã), J. Jazz (Agora), Jimmy P. (Abensonhado), Judas (Cubismo Enviesado), Kady (Diz Só), Luiz Caracol & Gus Liberdade (Dói-me o País), MEERA (Copo de Gin), Tomás Luzia (Mais Real Que o Amor) e Throes + The Shine (Movimento) vão ser os músicos que vão tentar representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2020, anunciou a RTP.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

André Tentúgal, Calema, Conan Osíris, D"Alva, D.A.M.A, Flak, Frankie Chavez, Lura, Miguel Guedes, NBC, Rui Maia, Pedro Pode, Surma e Tiago Machado (por convite direto da RTP), Mariana Bragada (através do programa Masterclass) e Filipe Keil (através do concurso de livre submissão pública) são os autores das canções a concurso.

Elvas sucede a Guimarães e a Portimão, que acolheram a final do concurso em 2018 e 2019, respetivamente.

A escolha de Lisboa como cidade que iria acolher o Festival Eurovisão da Canção em 2018, depois de, no ano anterior, Portugal ter vencido o concurso pela primeira vez (com "Amar pelo dois", tema interpretado por Salvador Sobral), gerou na altura reclamações por parte de vários autarcas.

Nesse ano, a RTP anunciou que a final do concurso passaria a realizar-se sempre numa cidade diferente. Guimarães, em 2018, foi a primeira.

No entanto, as semifinais continuaram a realizar-se em Lisboa, nas instalações do canal público. Este ano, as duas semifinais decorrem a 22 e 29 de fevereiro. A primeira semifinal será apresentada por Jorge Gabriel e Tânia Ribas de Oliveira e a segunda por José Carlos Malato e Sónia Araújo.

A primeira vez que o Festival da Canção se realizou fora de Lisboa foi em 1983, no Coliseu do Porto, tendo depois disso passado por locais como sido Funchal (1987), Évora (1989) e Santa Maria da Feira (2001).