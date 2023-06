Elton John encerra o Festival de Glastonbury com concerto emotivo

Elton John encerrou o tradicional Festival de Glastonbury este domingo, dia 25. Este poderá ter sido o último concerto do artista no Reino Unido.

"Nunca pensei que tocaria em Glastonbury", afirmou à multidão. "É uma noite muito especial e emotiva para mim. Este poderá ser o meu último espetáculo em Inglaterra, na Grã-Bretanha, então é melhor eu tocar bem e entretê-los", acrescentou o cantor e compositor.

O artista, de 76 anos, está numa digressão mundial de despedida: realizou nos Estados Unidos, em maio, os seus últimos espetáculos e tem uma apresentação final programada para 8 de julho em Estocolmo.

Glastonbury, o festival de música mais famoso do Reino Unido, acontece há cinco décadas no sudoeste da Inglaterra.

Antes da apresentação no Palco Pirâmide no domingo à noite, as expectativas dos fãs eram grandes.

"Elton é uma lenda", declarou à AFP o estudante Giles Briscoe, 26 anos, que vestia uma réplica do famoso uniforme de basebol que John usou num famoso concerto em 1975 no Dodgers Stadium de Los Angeles.

E Elton John não dececionou. Começou o concerto com Pinball Wizard, que interpretou na ópera rock Tommy, antes de tocar alguns de seus grandes hits, como Candle in the Wind, Crocodile Rock e I'm Still Standing.

Durante o concerto dedicou Don't Let the Sun Go Down on Me à sua "inspiração" George Michael, que faleceu em 2016 e completava 60 anos este domingo.

David Furnish, marido de Elton John, declarou ao canal Sky News que esta será uma digressão de despedida, mas garantiu que este não vai parar de compôr, começando a gravação de um álbum ainda este ano.

Elton John recebeu vários convidados no palco, tais como London Community Gospel Choir e Jacob Lusk, do grupo soul Gabriels. Em seguida, Stephen Sanchez cantou uma das suas músicas com o veterano.

Mais tarde, partilhou o palco com Brandon Flowers do grupo The Killers em Tiny Dancer e com Rina Sawayama em Don't Go Breaking My Heart.

Elton John encerrou a apresentação com uma versão intensa de Rocket Man, seguida de um espetáculo pirotécnico. Por fim, agradeceu aos fãs pelos "52 anos de incrível amor e lealdade".

"Tem sido uma jornada incrível e eu tive os melhores momentos. Eu nunca vos vou esquecer, vocês estão na minha cabeça, no meu coração e na minha alma".

Elton John encerrou o festival, onde atuaram grandes celebridades, que incluíram o grupo veterano Guns N' Roses, Arctic Monkeys, Foo Fighters, Lizzo, Lil Nas X, além de Blondie e Rick Astley, entre outros.