Mark Cousins, crítico e investigador.
Mark Cousins, crítico e investigador.
Cultura

Elogio dos documentários

O crítico e investigador Mark Cousins continua a desenvolver os seus trabalhos sobre a evolução do cinema — agora propõe 'The Story of Documentary Film'.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Festival de Cannes
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt