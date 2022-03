São dois dos filmes do momento e já em exibição: Petite Maman, de Céline Sciamma e A História da Minha Mulher, de Ildikó Enyedi. Cinema feito por mulheres com ideais fortes. De França contaram histórias ao DN sobre os seus filmes, o atual momento do cinema e o espaço conquistado pelas realizadoras no mercado cinematográfico.