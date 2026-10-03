Dua Lipa esteve no Porto para visitar a biblioteca de 100 livros que criou na Livraria Lello
Dua Lipa esteve nos últimos dias no Porto, onde esta sexta-feira, 2 de outubro, visitou a Livraria Lello para conhecer a Manifesto Library, a biblioteca de 100 livros que criou em parceria com o Service95 Book Club.
A cantora foi reconhecida por fãs que se encontravam à porta e chegou mesmo a tirar fotografias com alguns deles antes de entrar no espaço.
Apesar de ter estado envolvida na criação do projeto a cantora britânica não participou na inauguração, há quatro meses, integrada na programação do BABELL - Cidade dos Livros.
Numa parceria com o Google Maps em junho, a artista incluiu a Livraria Lello numa lista de 130 lugares que considera de passagem obrigatória nas suas viagens. Além da histórica livraria portuense, a seleção de Dua Lipa abrangia também a Amor Records, em Lisboa.
A Manifesto Library está instalada no novo auditório cultural da livraria, projetado por Álvaro Siza Vieira. Entre as 100 obras estão algumas que foram proibidas ou censuradas em diferentes contextos como 1984, de George Orwell; O Processo, de Franz Kafka; e Os Versículos Satânicos, de Salman Rushdie.
Na cerimónia de inauguração, estiveram presentes autores como Margaret Atwood, Salman Rushdie e Conceição Evaristo. "Esta biblioteca é um santuário para livros que desapareceram, para autores cuja coragem desmascara estruturas de poder e controlo, e para leitores que se recusam a aceitar que lhes digam que livro podem ler", afirmou Dua Lipa na altura, que apelidou ao projeto de "parceria de sonho" com a Livraria Lello, explicando que o objetivo é criar um lugar de encontro entre leitores e autores, onde fosse possível ler e discutir livros livremente.
De 20 de outubro a 1 de outubro, o clube de leitura de Dua Lipa, o Service95 Book Club, vai colaborar com o Southbank Centre no London Literature Festival, em Londres, no Reino Unido, onde vai participar em conversas com a escritora Zadie Smith e o poeta e músico Mustafa, entre outros.
A artista tem ainda um podcast associado ao Service95 Book Club, onde conversa com autores e aborda obras.