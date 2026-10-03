Dua Lipa esteve no Porto para visitar a biblioteca de 100 livros que criou na Livraria Lello

Dua Lipa esteve nos últimos dias no Porto, onde esta sexta-feira, 2 de outubro, visitou a Livraria Lello para conhecer a Manifesto Library, a biblioteca de 100 livros que criou em parceria com o Service95 Book Club.

A cantora foi reconhecida por fãs que se encontravam à porta e chegou mesmo a tirar fotografias com alguns deles antes de entrar no espaço.

Apesar de ter estado envolvida na criação do projeto a cantora britânica não participou na inauguração, há quatro meses, integrada na programação do BABELL - Cidade dos Livros.

Numa parceria com o Google Maps em junho, a artista incluiu a Livraria Lello numa lista de 130 lugares que considera de passagem obrigatória nas suas viagens. Além da histórica livraria portuense, a seleção de Dua Lipa abrangia também a Amor Records, em Lisboa.

A Manifesto Library está instalada no novo auditório cultural da livraria, projetado por Álvaro Siza Vieira. Entre as 100 obras estão algumas que foram proibidas ou censuradas em diferentes contextos como 1984, de George Orwell; O Processo, de Franz Kafka; e Os Versículos Satânicos, de Salman Rushdie.