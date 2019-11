"Dores avassaladoras" levam Madonna a cancelar concertos em Boston

Pediu desculpa aos fãs, mas Madonna, de 61 anos, viu-se obrigada a cancelar a série de três concertos da digressão Madame X agendados para Boston, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

"Fazer o meu espetáculo todos as noites dá-me uma alegria imensa e cancelá-lo é uma espécie de castigo, mas a dor que sinto é avassaladora e devo descansar e seguir as ordens do médico, para que possa voltar melhor e mais forte", anunciou Madonna nas redes sociais, sem especificar o problema de saúde.

Esta não é a primeira vez que a cantora tem de fazer alterações à tour Madame X. Logo no arranque da digressão, em setembro, Madonna sentiu-se na obrigação de adiar o seu início, em Nova Iorque, devido a atrasos na produção. Em outubro, na mesma cidade, cancelou uma data por causa de uma lesão no joelho. "Não sou uma desistente. Isto dói-me mais do que vocês imaginam", escreveu, na altura, numa publicação no Instagram.

Antes de anunciar o cancelamento dos concertos de Boston, Madonna publicou no Instagram um vídeo em que se mostrava a tomar banho em água gelada para tratar das "múltiplas lesões".

Os concertos de Boston não vão ser remarcados, devido ao calendário muito "apertado" de Madonna até ao final do ano, afirma a Live Nation, em comunicado. A promotora fez saber que os reembolsos serão feitos automaticamente nos cartões de créditos usados para o pagamento dos ingressos dos concertos no Boston Center Wang Theatre, sendo que os restantes reembolsos serão feitos diretamente nos pontos de venda.

Digressão em Portugal tem oito datas

A próxima paragem da Madame X é em Philadelphia, com um concerto agendado para 7 de dezembro.

Em Portugal, a digressão da cantora norte-americana tem oito datas, de 12 a 23 de janeiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A rainha da pop mudou-se para Lisboa em 2017 e inspirou-se na nossa cultura e o resultado é o disco que dá nome à digressão, que foi lançado em junho.

Decidiu mudar-se para o nosso país por causa do filho David Banda, que jogou nas camadas jovens no Benfica. "Não fui para Lisboa para fazer um disco, essa era a última coisa que eu tinha em mente. Fui porque o meu filho quer ser jogador profissional de futebol... mas fiquei um pouco deprimida", explicou à MTV em abril.

Madame X nasceu em Lisboa, como Madonna fez questão de referir em entrevistas. "Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirmou no seu site oficial.