Becoming Madonna, ou a invenção da 'Material Girl'.
Becoming Madonna, ou a invenção da 'Material Girl'.
Cultura

Doclisboa inclui Madonna e Coppola

Arranca esta quinta, dia 16, a 23ª edição do Doclisboa, com muitos documentários e algumas ficções — um destaque especial vai para a secção Heart Beat, sobre as relações do cinema com as outras artes.
