Este é James Bond! Mas também Holmes e Poirot... IA faz os retratos dos "verdadeiros" detetives dos romances

A literatura tem o poder de plantar sementes visuais na nossa mente, mas décadas de adaptações para cinema e televisão acabam por "contaminar" a nossa imaginação. Quando pensamos em James Bond, vemos Sean Connery ou Daniel Craig; quando pensamos em Sherlock Holmes, surge o rosto de Benedict Cumberbatch ou, para os mais velhos, Jeremy Brett. Mas o que aconteceria se pudéssemos ignorar o elenco de Hollywood e olhar apenas para as palavras dos autores?Através do Nano Banana Pro, o gerador de imagens do Gemini da Google, cruzámos as descrições textuais dos autores com a capacidade de geração fotorrealista. A tecnologia promete analisar métricas precisas -- como a altura em centímetros, a cor de olhos descrita ou a curvatura de um bigode -- para reconstruir digitalmente estas figuras como se estivessem à nossa frente. O resultado, muitas vezes, é (demasiado?) parecido com atores conhecidos. Outras vezes, um pouco surreal...James Bond: O rosto cruel imaginado por FlemingO Bond original de Ian Fleming está longe de ser o herói reluzente do cinema. Descrito como um "instrumento contundente", Bond tem 183 centímetros, olhos azul-cinzentos frios e um traço físico que o cinema muitas vezes esquece: uma cicatriz de oito centímetros na face direita.Curiosamente, ao processar estas descrições -- o cabelo preto com a famosa "vírgula" que cai sobre a testa e o olhar "competitivo" -- a imagem gerada aproxima-se de forma surpreendente do ator irlandês Cillian Murphy. Fleming comparava a estrutura óssea de Bond à do músico Hoagy Carmichael, sublinhando uma beleza "cruel" e angular que Murphy personifica quase na perfeição no imaginário literário.Sherlock Holmes: O falcão de Baker StreetPara Sir Arthur Conan Doyle, Holmes era uma "máquina de pensar" com mais de 1,80 m, tão magro que parecia ainda mais alto. A sua característica mais marcante é o nariz aquilino (em forma de bico de falcão) e o queixo quadrado, denotando determinação.. Ao recriarmos esta figura, o resultado evoca imediatamente a memória de Peter Cushing. Cushing é frequentemente citado por especialistas como o ator que melhor captou a "energia nervosa" e a fisionomia afiada descrita por Watson nos manuscritos originais, longe da imagem mais pesada de outras adaptações. Só mesmo Jeremy Brett o terá superado na série da Granada TV.Hercule Poirot: a ordem e o método belgaAgatha Christie não foi meiga na descrição de Poirot: um homem baixo, de 1,62 m, com uma cabeça perfeitamente em forma de ovo, que ele inclina ligeiramente quando resolve um crime. O seu bigode é uma obra de arte de precisão militar, rígido e pomposo.. Fotorrealisticamente, Poirot surge como um homem cuja dignidade e limpeza obsessiva se sobrepõem à sua estatura pequena. Os olhos, descritos como os de um gato, brilham com uma inteligência que despreza o esforço físico em favor das "pequenas células cinzentas". Miss Marple: a invisibilidade como armaA Jane Marple de Christie é a antítese do detetive profissional. É descrita como uma velhinha alta e magra, de cabelo branco e tez rosada. A sua força reside no facto de parecer uma "tia solteirona" inofensiva. .A imagem literária foca-se no seu tricô e no seu jardim, os cenários perfeitos para uma mulher que acredita que a natureza humana numa aldeia inglesa é o espelho de todo o mal do mundo.Nero Wolfe e Archie Goodwin: a simbiose perfeita entre opostosO norte-americano Rex Stout criou a dupla mais contrastante da ficção policial:Nero Wolfe, um génio de 145 kg que nunca sai de casa e vive para as suas orquídeas e cerveja. A sua imobilidade é a sua força. As suas capacidades dedutivas são de tal forma apuradas que há quem diga que seria o filho secreto de Sherlock Holmes e Anne Adler -- nascido no Montenegro durante o desaparecimento de Holmes após a queda nas Cataratas de Reichenbach, em que morre Moriarty!Archie Goodwin, o narrador das histórias, um homem atlético, ágil, bebedor de leite e o "braço armado" de Wolfe nas ruas de Nova Iorque.. A visualização fotorrealista coloca-os num escritório clássico, com Wolfe sentado na sua cadeira reforçada e o famoso globo terrestre gigante ao fundo.Perry Mason e Della Street: o advogado de GranitoNos livros de Erle Stanley Gardner, Mason é uma figura imponente, com um queixo que o autor descreve como sendo de "granito". Ele é um lutador de tribunal, não apenas um jurista. .Ao seu lado, Della Street é a eficiência personificada, uma mulher de negócios dos anos 30, esguia e inteligente, cuja lealdade a Mason é o motor de todas as investigações.Maigret: a esponja humanaGeorges Simenon descreveu o Comissário Maigret como um homem maciço, de ombros largos, que "se instala" na cena do crime. Ele não deduz; ele absorve. .Sempre acompanhado pelo seu cachimbo e o seu sobretudo pesado, Maigret é o rosto plebeu de Paris, um homem que procura compreender o "homem nu" por trás do criminoso.Philip Marlowe: o cavaleiro solitárioJá Marlowe de Raymond Chandler, com 1,85 m e cerca de 86 kg, é o cavaleiro moderno. Longe de ser apenas um detetive "duro", Philip Marlowe é um intelectual que joga xadrez sozinho e ouve música clássica.. A sua imagem fotorrealista revela um homem melancólico, de olhar profundo, que carrega o peso da corrupção de Bay City nos ombros.