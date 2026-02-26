Arif Jakup: ser ou não ser DJ.
Cultura

'DJ Ahmet'. A música que chega da Macedónia do Norte

Premiado no Festival de Sundance, 'DJ Ahmet' é um filme proveniente da Macedónia do Norte que, através da linguagem musical, reflete o confronto entre as novas formas de vida e o peso das tradições.
João Lopes
Cinema
