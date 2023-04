Disney+ lança o primeiro trailer da série 'Ahsoka' com Rosario Dawson

A plataforma de streaming Disney+ lançou o primeiro trailer para a nova série do Star Wars, Ahsoka.

A série tem estreia prevista para agosto de 2023.

Depois da primeira aparição de Rosario Dawson com Ahsoka Tano no The Mandalorian, é feita agora uma série live-action focada nesta personagem.

O elenco conta também com Eman Esfandi, Hayden Christensen,Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead e Ivanna Sakhno.