Museu Nacional da Música será um dos palácios, museus e monumentos que acolherá o concerto 'Acordes de Paz'.
Museu Nacional da Música será um dos palácios, museus e monumentos que acolherá o concerto 'Acordes de Paz'.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Dia dos museus celebrado com programação especial e entradas gratuitas

Dia Internacional dos Museus assinala-se na segunda-feira, 18 de maio, mas já no fim de semana muitos abrem as portas sem custo e com uma programação especial.
Carla Alves Ribeiro
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