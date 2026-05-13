Dia dos museus celebrado com programação especial e entradas gratuitas

O Dia Internacional dos Museus foi instituído em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), e este ano as celebrações decorrem sob o tema “Museus a unir um mundo dividido”.A Museus e Monumentos de Portugal (MPP) definiu uma semana de programação, entre 17 e 23 de maio, para celebrar não só o Dia Internacional dos Museus, como também a Noite Europeia dos Museus que se assinala a 23 de maio. No dia 18, segunda-feira, a entrada nos monumentos, palácios e museus sob a sua alçada, pelo país todo, será livre, assim como em todas as atividades promovidas no âmbito destas comemorações, que começam no domingo, dia 17, às 16h00, com o concerto Acordes de Paz, apresentado em simultâneo em 26 localizações por 35 grupos corais locais. A MMP concentra toda a programação numa nova plataforma digital.Haverá mais portas abertas sem pagar e com programação especial. Na capital, por exemplo, é possível ir ao Museu do Fado, no sábado, dia 16, à exposição Variações para Carlos Paredes, conduzida pelo comissário António Manuel Nunes, que terá depois um momento musical a cargo de Ricardo Parreira (na guitarra portuguesa) e João Filipe (na viola). É preciso inscrição prévia. Também o MUDE – Museu do Design oferece entradas gratuitas no fim de semana e oferece um programa especial de visitas guiadas, conversas e ateliers para famílias, sobre croché, fotografia, serigrafia e conto.No dia 18, o Atelier-Museu Júlio Pomar abre excecionalmente as portas (costuma encerrar à segunda-feira) para mostrar o edifício desenhado por Álvaro Siza Vieira e a obra de Júlio Pomar. Haverá também iniciativas noutros equipamentos geridos pela EGEAC - Lisboa Cultura, como no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, Museu da Marioneta, Casa Fernando Pessoa, Museu Bordalo Pinheiro e Museu do Aljube.Ainda por Lisboa, a Fundação Gulbenkian oferece gratuitamente, entre 16 e 18 de maio, uma programação especial de visitas, workshops, cinema, concertos, performances e música. Inclui a entrada no CAM e nas exposições temporárias. No dia 16 haverá horário alargado, com todas as exposições a encerrar às 22 horas.O Centro Cultural e Belém oferece uma programação variada, para adultos e jovens, com entrada livre no domingo, 17 de maio. Inclui conversas com José Pedro Croft sobre a exposição Reflexos, Enclaves, Desvios, e Nuria Enguita sobre a mostra Olhos Múltiplos. Também abrange visitas breves às exposições permanentes Uma Deriva Atlântica e May I Help You?/Posso Ajudar?.A Fundação de Serralves, no Porto, assinala o Dia Internacional dos Museus com um programa que cruza arte contemporânea, ciência e natureza. Entre os dias 16 e 18 o acesso ao museu e ao parque da instituição é gratuito.Voltando a Lisboa, o MACAM terá um horário excecionalmente alargado no domingo, com entrada gratuita entre as 19h e as 22h. Na segunda-feira, 18 de maio, a entrada livre das 10h às 19 horas. .Lubaina Himid, Ines Doujak e Patricia Domínguez no MAC/CCB: questionar o presente a partir do passado.'Arte & Moda'. Um novo olhar sobre a coleção Gulbenkian, que junta obras de arte e alta-costura