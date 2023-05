Dia de Star Wars. Carrie Fisher é homenageada no Passeio da Fama, mas há polémica

A atriz Carrie Fisher, conhecida por interpretar a Princesa Leia na saga de filmes Star Wars, vai ser homenageada esta quinta-feira com uma estrela póstuma no Passeio da Fama de Hollywood.

O dia 4 de maio - conhecido como o Dia de Star Wars, "May the fourth" - vai ficar este ano marcado pelo legado da atriz, que morreu em 2016, com 60 anos. Mas não só: em torno do evento de homenagem de Carrie Fisher surge polémica, uma vez que vários membros da sua família não foram convidados a pedido de Billie Lourd, filha da atriz.

Os irmãos de Fisher alegam não terem sido convidados para a cerimónia, criticando a sobrinha que, por sua vez, acusou a família de "capitalizar a morte da mãe".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É de partir o coração e é chocante para mim que eu tenha sido intencionalmente omitido de participar neste importante evento de homenagem ao legado da minha irmã, Carrie", disse Todd Fisher (irmão de Carrie Fisher) ao TMZ.

De forma semelhante, também as irmãs Joely Fisher e Tricia Leigh Fisher postaram uma mensagem nas redes sociais, na qual admitem não estar presentes "por alguma razão bizarra e mal orientada" da sobrinha.

"Isto é algo que a Carrie teria querido, que os seus irmãos estivessem presentes. O facto de o seu único irmão e as suas duas irmãs terem sido intencional e deliberadamente excluídos é profundamente chocante", disseram.

View this post on Instagram A post shared by Joely Fisher (@msjoelyfisher)

Já Billie Lourd, em declarações ao Hollywood Reporter, respondeu argumentando que dias após a morte de Carrie Fisher, os tios decidiram "processar publicamente o seu luto e capitalizar" a morte da mãe, "dando várias entrevistas e vendendo livros individuais por muito dinheiro".

"Embora eu reconheça que eles têm todo o direito de fazer o que quiserem, as suas ações foram muito prejudiciais para mim na altura mais difícil da minha vida. Eu escolhi e continuo a escolher lidar com a sua perda de uma forma muito diferente", justificou.

Em 2018, o ator de Star Wars que interpretou Luke Skywalker, Mark Hamill, foi uma das personalidades que apelou para que a atriz fosse homenageada e recebesse a sua própria estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Cerca de cinco anos depois, o seu desejo será esta quinta-feira concretizado, numa cerimónia "há muito tempo esperada" e "muito merecida", segundo o ator.