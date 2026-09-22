Descobertas duas pilastras pintadas por Columbano Bordalo Pinheiro no Museu do Caramulo

A família de Abel Lacerda, fundador do Museu do Caramulo, descobriu na casa deste colecionador de arte duas pilastras de madeira, pintadas por Columbano Bordalo Pinheiro, disse à agência Lusa a sua sobrinha neta.

Madalena Gouveia Reis contou que o seu tio avô, Abel Lacerda, “tinha guardado na garagem” da casa que construiu no Caramulo, em Tondela, distrito de Viseu, “umas colunas que teria comprado, não se sabe onde, nem a quem”.

“Há poucas semanas, numa conversa aqui em casa, o nosso tio, Miguel Lacerda [filho de Abel Lacerda], quis-nos mostrar umas colunas que estavam ali há mais de 70 anos, e com pinturas, dizia, de Columbano” Bordalo Pinheiro (1857-1929), contou.

Os sobrinhos netos, Tiago, Salvador e Madalena, filhos do irmão de Abel, João Lacerda, mostraram-se “surpresos, porque é uma casa vivida, de família, portanto, não há tesouros escondidos, e ao levantar a cobertura” que as protegia viram “uma pintura muito interessante”.

Feitos “alguns contactos e enviadas algumas fotografias para amigos de museus e especialistas em arte” a “confirmação chegou de imediato”, ou seja, “tratava-se realmente de pintura de Columbano Bordalo Pinheiro”.