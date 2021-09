Ricardo Lemos já deu a volta ao mundo mas, na sua cabeça, volta muitas vezes às histórias escutadas em noites sem lua, nas aldeias de origem dos pais, no interior norte de Portugal. Tantos ecos de superstições, milagres, embustes, aparições de almas do outro mundo que tomam as mais desconcertantes formas (como as de bestas que, a horas mortas, viriam comer nas manjedouras dos porcos), enchem de mistério o seu primeiro livro, Desaparecida (edição Guerra e Paz), distinguido com o Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal. O que, aos 35 anos, 15 dos quais vividos em Londres, não deixa de o encantar, como mostra durante a nossa conversa, em plena Feira do Livro de Lisboa, ao ver o seu livro exposto no stand da editora. Ao alcance das mãos das muitas pessoas que ali passeiam em tarde de verão.

Tudo começou há anos, diz, com "a ideia de uma coleção de contos" quando ainda estava a frequentar o mestrado de Escrita Criativa, na Universidade de Cambridge. "Queria brincar um pouco com as minhas memórias de infância, com histórias que ouvi em miúdo, não tanto no Porto onde nasci e cresci, mas sobretudo quando ia às aldeias dos meus pais." E que histórias eram essas? "Ficava muito encantado com as histórias das avós sobre certas luzes inexplicáveis que se veem à noite ou sobre todo o tipo de fantasmas, animais possuídos, coisas estranhas que se metem em garrafas. Eu ouvia essas histórias sem acreditar totalmente, mas também sem desacreditar, de tal maneira me sentia fascinado."