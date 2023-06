Delfins celebram 40 anos de carreira com concerto na Altice Arena em 2024

Os Delfins vão celebrar os 40 anos de carreira com um concerto na Altice Arena, em Lisboa, em abril de 2024, anunciou esta quinta-feira o agenciamento da banda liderada por Miguel Ângelo.

A 06 de abril de 2024, "Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Luís Sampaio, Rui Fadigas, Jorge Quadros e Dora Fidalgo sobem ao palco para brindarem o público com as canções mais aclamadas da banda", lê-se no comunicado divulgado esta quinta-feira, sobre o concerto de 40 anos de carreira dos Delfins.

Os Delfins, apesar de já se terem formado alguns anos antes, apresentaram-se em 1984, e marcaram presença em Portugal em 2022, mais de dez anos depois do último concerto da banda realizado a 31 de dezembro de 2009, em Cascais, 'a sua casa'.

O regresso deveria ter acontecido em 2020, mas a pandemia da covid-19 acabou por adiá-lo dois anos, acabando por acontecer no festival Rock in Rio Lisboa.

Os Delfins são uma das bandas pop da música portuguesa que mais fizeram sucesso nos anos 90, responsáveis por temas como "Aquele Inverno", "Um Lugar ao Sol', "Nasce Selvagem", "Ao Passar Um Navio", "A Queda de um Anjo", "Soltem os Prisioneiros", "Sou Como Um Rio" e "Saber Amar".

O álbum de estreia do grupo, "Libertação", que inclui uma versão de "Canção do engate" de António Variações, foi editado em 1987. Já o último, "Babilónia", data de 2002.

No seu concerto de 2024, "além dos temas que fazem já parte do ADN português, os Delfins prometem várias surpresas para seus fãs, nesta noite única".

Os bilhetes para o espetáculo estarão à venda a partir de segunda-feira, dia 19 de junho.